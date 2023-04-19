Из «Распадской» вышли все горняки

Из шахты «Распадская», где произошло возгорание, вышли все горняки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По их данным, в момент возгорания в шахте находилось 275 человек. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подтвердил в Telegram-канале, что все горняки выведены на поверхность из шахты, число людей он не уточнил.

Ранее сегодня, 19 апреля, ГУ МЧС по Кузбассу сообщило, что шахта «Распадская» эвакуирует горняков из-за пожара. Первоначально информагентства со ссылкой на экстренные службы заявляли, что в шахте на момент пожара находился 181 человек. Позднее агентство ТАСС со ссылкой на министерство угольной промышленности региона сообщило, что в «Распадской» находился 271 человек.

Шахта «Распадская» была запущена в декабре 1973 года, имеет более 1,2 млрд т балансовых запасов. Как указано на сайте ПАО «Распадская», проектная мощность шахты — 7,5 млн т угля в год, протяженность действующих горных выработок — более 220 км. Добыча ведется на глубине около 600 м.