Стрелявшему в омоновца в Петербурге вменили еще одну уголовную статью

50-летнему Тиграну Хачикяну, обвиняемому в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), вменили статью о покушении на теракт, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Соответствующее требование следствие включило в ходатайство о продлении мужчине меры пресечения.

«Как следует из ходатайства, теперь Хачикяну вменяется также покушение на совершение террористического акта, а именно ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 205 УК РФ. При избрании меры фигурант обвинялся только по ст. 317 УК РФ»,— говорится в сообщении.

В обоснование ходатайства следствие указало на данные расследования, в ходе которого выяснилось, что у Хачикяна при себе в момент атаки на ОМОН был 521 лист бумаги с лозунгами, в том числе призывающим нападать на чиновников. Материалы переданы председателю суда.

Напомним, нападение Тиграна Хачикяна на сотрудника ОМОН произошел 24 февраля около входа на станцию метро «Гостиный двор» в Петербурге. 43-летний сотрудник ОМОНа Николай Сусь был ранен в живот и попал в реанимацию. Хачикяна задержали сотрудники полиции, дежурившие в тот день в усилении в связи с подозрениями на возможные антивоенные выступления в годовщину СВО. У него изъяли травматическое оружие и «коктейли Молотова». Сам Хачикян позже рассказывал, что не собирался стрелять в сотрудника, а планировал бросить «коктейль Молотова» в автомобиль ОМОНа.

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