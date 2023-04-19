В Отрадном расследуют отравление угарным газом мужчины и женщины

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ) в Отрадном. Основанием для этого стало отравление угарным газом мужчины и женщины, проживавших в многоквартирного доме. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Происшествие случилось 16 апреля из-за «ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг по газоснабжению и эксплуатации оборудования». В результате него погибли 26-летняя женщина и 36-летний мужчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следователи дважды осмотрели место происшествия и изъяли документы газовой компании. Также они назначили две судебно-медицинские экспертизы и комплексную технологическую судебную экспертизу.

Ранее в историческом центре Самары в результате пожара в трехэтажном жилом доме в машине скорой помощи от отравления угарным газом скончался ребенок. Также на месте происшествия обнаружили тело женщины 1964 года рождения.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «День с огнем».