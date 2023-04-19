Переговоры о создании центра образования в Никарагуа прошли в Ижевске с послом государства

В столице Удмуртии прошли переговоры между чрезвычайным и полномочным послом Никарагуа в России Альбой Асусеной Торрес Мехия и ректором Глазовского государственного педагогического института Яниной Чиговской-Назаровой. В частности, речь шла о создании в государстве центра открытого образования на русском языке, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Альба Асусена Торрес Мехия поддержала инициативу создания центра, а также выразила уверенность, что будут востребованы и образовательные курсы, которые планируется открыть на его базе.

В рамках обсуждения представители университета также продемонстрировали ролик на испанском языке и презентовали образовательные возможности вуза для студентов из других стран.

Напомним, Глазовский государственный педагогический институт планирует создать центры открытого образования в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. В 2023 году также будут реализованы курсы по изучению русского языка, литературы и ряда других дисциплин. Количество слушателей составит не менее 150 человек. В ближайшее время состоится визит делегации ГГПИ им. В.Г. Короленко в Никарагуа.