В Латинской Америке заработают центры открытого образования от Глазовского пединститута

Глазовский государственный педагогический институт создаст центры открытого образования в Латинской Америке, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. В частности, курсы русского языка откроются в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. К проекту планируют присоединиться не менее 150 местных жителей.

Как рассказала ректор ГГПИ Янина Чиговская-Назарова, в рамках образовательной программы желающие смогут изучить основы бизнес-коммуникации, а также пройти курс по современной литературе и культуре. Слушатели также смогут освоить профессиональную лексику, необходимую для разных отраслей производства.

Кроме того, создание центров открытого образования позволит укрепить сотрудничество между Россией и государствами Латинской Америки, а также расширит русское языковое и культурное пространство за рубежом.