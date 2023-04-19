«ВКонтакте» позволит скрывать нецензурные выражения в постах и комментариях

Российская социальная сеть «ВКонтакте» разработала новую функцию, позволяющую скрывать нецензурные слова в постах и комментариях. Возможность постепенно будет предоставлена всем пользователям, пока она доступна только на русском языке.

После включения функции в настройках нецензурные слова будут заменяться на набор символов. При желании пользователь сможет восстановить оригинальный текст, нажав на специальную плашку.

Ранее «ВКонтакте» разрешила администраторам сообществ скрывать комментарии с нецензурными выражениями и враждебными словами, а также ввела режим «Личное пространство», позволяющий на время оградить себя от нежелательных собеседников и лишнего внимания. Кроме этого, «ВКонтакте» теперь предупреждает о подозрительных собеседниках в мессенджере, а также позволяет скрывать авторство лайков в ленте новостей.

Евгений Федуненко