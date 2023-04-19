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Коммерсантъ FM
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США выделили $3,5 млрд на гранты для улавливания и хранения углекислого газа

Американское правительство предложило $3,5 млрд в качестве грантов на строительство комплексов для улавливания углекислого газа из атмосферы по технологии DAC (direct air capture) с последующим его хранением. Как сообщает агентство Reuters, это самая крупная сумма грантов в мире, выделенная на такие цели. В Великобритании, отмечает агентство, на разработку и строительство комплексов DAC выделено $124 млн.

Кроме собственно грантов американские власти предоставят налоговые льготы в размере $180 на тонну извлеченного из атмосферы углекислого газа, чтобы стимулировать развитие технологий DAC.

В рамках программы грантов Министерство энергетики США предлагает три уровня финансирования: от $3 млн за технико-экономическое обоснование проекта, от $12,5 млн за технический проект и расчеты и до $500 млн за проекты на стадии завершения строительства и ввода в эксплуатацию. Власти США хотели бы в итоге получить четыре крупных хаба для улавливания и хранения углекислого газа.

Как стало известно Reuters, в ходе первого раунда были поданы как минимум девять заявок. Из них два масштабных проекта компании Occidental Petroleum, один — швейцарской Climeworks, которая уже успешно запустила в Исландии крупнейший в мире комплекс по улавливанию углекислого газа с последующей его минерализацией. Есть заявки от Калифорнийского университета в Беркли и Университета Иллинойса. Заявки-победители будут названы летом.

Алена Миклашевская

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