В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти журналистки газеты УВЗ в больнице

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по факту смерти 37-летней журналистки Екатерины Евлашиной, рассказала e1.ru юрист Юлия Липинская, представляющая интересы родственников погибшей. В СКР «Ъ-Урал» пока не стали комментировать информацию.

Екатерина Евлашина работала в корпоративной газете Уралвагонзавода (УВЗ) «Машиностроитель». Напомним, по словам брата погибшей, 23 марта ее увезли в больницу на скорой из-за боли в животе. Госпитализация ей не потребовалась, ее отправили домой и сказали прийти в поликлинику на следующий день. Утром 25 марта она снова поехала в больницу с сильной болью в животе, но в приемном покое потеряла сознание и в 14:00 умерла.

Журналистка умерла от язвы двенадцатиперстной кишки с прободением, а также от гнойного перитонита и сепсиса. Напомним, обстоятельства смерти журналистки в тагильской больнице поручил проверить председатель СКР Александр Бастрыкин.

Диана Сунагатуллина

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