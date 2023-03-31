Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти журналистки газеты УВЗ в тагильской больнице

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя свердловского управления СКР Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных результатах проверки по факту смерти 37-летней журналистки Екатерины Евлашиной в одной из больниц Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба ведомства. Екатерина Евлашина работала в корпоративной газете Уралвагонзавода (УВЗ) «Машиностроитель».

Как рассказал брат погибшей порталу e1.ru, его сестре оказали недостаточную помощь, из-за чего она скончалась 25 марта в больнице № 1 Нижнего Тагила. В больницу Екатерину Евлашину увезли на скорой из-за боли в животе 23 марта. Госпитализация ей не потребовалась, ее отправили домой и сказали прийти в поликлинику на следующий день.

«Но в 06:00 25 марта у Екатерины очень сильно заболел живот. Она сразу поехала в больницу сама, в приемном покое потеряла сознание и в два часа дня умерла»,— заявил брат погибшей. Журналистка умерла от язвы двенадцатиперстной кишки с прободением, а также от гнойного перитонита и сепсиса.

Глава ведомства поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти младенца в Нижнем Тагиле. Сообщалось, что пятимесячный мальчик умер в больнице от пневмонии. За два дня до смерти его мама показывала ребенка врачам, но они говорили, что малыш был здоров.

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Диана Сунагатуллина