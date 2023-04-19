Удмуртия оказалась на 8 месте по экспорту молока в России

Удмуртия по итогу 2022 года заняла восьмое место среди регионов России по экспорту молока и принесла выручку в $906 тыс. Это на $302,1 тыс. больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по данному показателю оказалась Москва с экспортной выручкой в $7,8 млн, на второй строчке Брянская область — $5,25 млн, Московская область — $4,54 млн.

По данным на март по молочному направлению из Удмуртии экспортировано 139 890 кг на $125,25 тыс.

Напомним, в Удмуртии с начала года снижается закупочная цена на молоко, в апреле она составила 33,7 руб. за литр. При этом темпы производительности молока и продуктивности коров повышаются.