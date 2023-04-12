Пить надо больше

В Удмуртии с начала года снижается закупочная цена на молоко, в апреле она составила 33,7 руб. за литр. При этом темпы производительности молока и продуктивности коров повышаются. По мнению заместителя председателя правительства региона Ольги Абрамовой, причины снижения закупочной цены связаны с покупательской способностью населения и уменьшением потребления молока и молочной продукции. По ее прогнозам, в течение года ситуация стабилизируется, главное — не сокращать поголовье коров. Участники рынка отмечают, что для поддержания отрасли государство должно установить квоты на производство, вернуть на заводы выдачу молока «за вредность», а часть социальных выплат заместить выдачей молочной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средняя закупочная цена на молоко у производителей Удмуртии снижается третий месяц подряд, рассказала заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова на рабочем совещании с представителями АПК. Так, по состоянию на апрель закупочная цена молока составила 33,7 руб. за литр, в январе она была 35,1 руб.

«Этот вопрос волнует всех, кто хоть как-то связан с АПК, поскольку доходность сельхозтоваропроизводителей определяет темпы развития сельхозмашиностроения, производства удобрений и средств защиты растений, в общем, всех, кто хоть как-то связан с сельским хозяйством»,— прокомментировала ситуацию госпожа Абрамова.

По ее мнению, причины изменений могут быть в покупательской способности населения и объемах внутреннего потребления молока и молочной продукции. По итогам 2022 года потребление молочной продукции снизилось на 1% до 416,7 тыс. т. При этом производство увеличилось на 4%, в результате чего появился профицит сырья, а также снизился экспорт. Ольга Абрамова рассказала, что последние годы Удмуртия растет не только по производству молока, но и по продуктивности. «Если в 2018 году по отношению к 2017 году мы выросли на 2%, то в 2022 году к 2021 году рост составил 4,7%. По предварительным данным, в этом году рост по производству молока будет в пределах 5%»,— поделилась госпожа Абрамова.

Всего производство молока с 0,96 млн т в 2022 году планируют увеличить до 1,02 млн т в 2023 году, поголовье коров с 118 тыс. планируют увеличить до 123 тыс.

Госпожа Абрамова подчеркнула, что власти республики стараются помочь каждому фермеру, который обращается к ним за помощью, и продумывают возможные меры поддержки, в первую очередь — административные. Для небольших ферм, на ее взгляд, есть три стратегии. «Первая — сдавать переработчику по долгосрочному контракту с плановым увеличением объемов производства. Второе — создавать свою маленькую, ориентированную на небольшой рынок переработку. И третье — объединяться в кооперативы и делать свою переработку»,— прокомментировала Ольга Абрамова. Она добавила, что все эти стратегии поддерживаются государством в виде грантов от 7 до 20 млн руб. По ее мнению, необходимо сохранить самообладание и равноценно воспринимать состояние не только тех, кто производит молоко, но и тех, кто его перерабатывает.

Сегодняшний период — временная ситуация, говорит Ольга Абрамова. По ее мнению, весь год будет трудным, цена на молоко до середины года будет в турбулентности и устоится к концу года. «Баланс будет только тогда, когда будет спрос, поэтому рабочим инструментом может стать любая программа внутренней продовольственной помощи для тех, кто не может себе позволить каждый день покупать сыр, масло, мясо. Это большой рынок для производителей»,— считает Ольга Абрамова. Также она надеется, что в течение года будет решен вопрос по экспортным поставкам, что ускорит стабилизацию рынка. «Нужно максимально упрощать процессы реализации, например, сухого молока в страны Африки, и постараться поддержать маржинальность производителей. Самое главное — мы не должны сокращать поголовье и объемы производства. Поголовье скота мы можем снизить за день, а возвращать его будем годами»,— заключила госпожа Абрамова.

Присутствовавшие на рабочей встрече фермере говорили, что их закупочная цена молока составляет 20-22 руб. за литр, что на треть ниже средней.

«Даже то, что я нахожусь близко к Ижевску, не играет никакой роли. Переработчики просто не хотят брать молоко, и перспективное развитие нашего малого предприятия никому не интересно. Если бы я 10-15 т молока в день заявил, пошли бы навстречу, но мы производим 1,5 т, и наша судьба никого не волнует. Я посмотрел ваши таблицы, отчет, я не вижу перспективы для дальнейшего развития. Есть ли смысл вообще в нашем занятии?»— прокомментировал один из фермеров.

От участников рынка поступило несколько предложений, как можно помочь отрасли. В частности, предложили ограничить социальные выплаты на детей и заменить их качественным питанием в школе, которое государство будет закупать у местных фермеров. Также они предлагают возобновить выдачу молока на заводах «за вредность». «Это небольшие суммы, но потребление от этого увеличится. Я думаю, это правильно. И наше подрастающее поколение будет здоровым, и многим производителям это поможет удержаться на рынке»,— поделился участник совещания. Ольга Абрамова в ответ на предложения поручила минсельхозу Удмуртии отработать этот вопрос в качестве обращения в минсельхоз России либо председателю правительства страны. Также она поддержала предложение об освоении новых направлений и выходе на новые рынки сбыта.

Председатель СПК «Удмуртия» Аркадий Юшков предложил установить для производителей молока квоты. «Сейчас на рынке избыток молока, и надеяться, что через год мы войдем в нормальное положение, невозможно. Один из выходов — квоты: государство нам говорит, на какой объем сможет обеспечить закупку, столько мы и производим. У нас есть министерство экономического развития России, у которого есть методика расчета, — сколько всего надо и сколько население будет потреблять. Это поможет отрасли»,— поделился господин Юшков.

Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов рассказал «Ъ-Удмуртия», что 2022 год отрасль закончила с хорошим результатом: производство сырого молока выросло, доходность восстановилась до доковидного уровня. «Сегодня на рынок влияет несколько основных факторов: слабый спрос, снижение мировых цен на молочные продукты, а также значительные запасы на складах производителей. Отрасль находится в ситуации поиска нового ценового баланса. Корректировка цен на сырое молоко должна привести к корректировке цен по цепочке – в переработке и на полке»,— прокомментировал господин Белов. По его мнению, это будет способствовать оживлению спроса, а также постепенному восстановлению экспортных продаж. В этом году в компании ожидают сохранения динамики производства молока на уровне средних многолетних значений.

Татьяна Колегова

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