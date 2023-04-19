«"Сити" действительно на голову выше всех»

19 апреля станут известны все полуфиналисты Лиги чемпионов. Интриги в ответных матчах 1/4 финала практически нет. «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в первой встрече 3:0, а «Интер» взял верх над «Бенфикой» 2:0. Букмекеры уверены, что отыграться не сможет никто. А практически все эксперты утверждают, что Лигу чемпионов выиграет «Манчестер Сити». И все же каковы шансы других команд на проход в полуфинал? Расклады матчей спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Сумасшедшего камбэка я жду, наверное, только от одного матча — это «Интер»—«Бенфика». Поражение «Бенфики» в первом матче от миланского клуба было неожиданностью, по крайней мере, мне хочется так думать. И очень надеюсь, что сегодня все будет иначе, потому что в противном случае будет совсем скучно. Есть какая-то интрига у нас?

— Если быть объективными, у «Интера» все плохо в Серии A. Команда впервые в истории три матча подряд проигрывает дома, не забивая, такого вообще никогда с «Интером» не было. Но у «Бенфики» тоже не все так классно. Мы так ее хвалили перед первым матчем, потому что просто было за что, но после этого команда проигрывает «Интеру», проигрывает в чемпионате, та же самая ситуация — не может забить «Бенфика». И вот какой-то кризис, хотя играли основным составом. И как-то этот последний матч в чемпионате Португалии абсолютно не добавляет оптимизма перед сегодняшним вечером Лиги чемпионов.

Просто такое преимущество в два мяча — это подарок для Симоне Индзаги — сыграть вторым номером, отдать мяч «Бенфике», и пускай они там что-нибудь придумывают, набивают свой xG. Это любимая статистика многих поклонников футбола — количество созданных моментов, ожидаемых голов. Если брать первый матч, то там «Бенфика» была сильнее, но она не смогла забить вообще ничего. И, конечно, отыграть это преимущество «Интера» практически невозможно. Команде Джузеппе Меаццы три мяча надо забить в Милане.

— Удивительно, что в «Лиге ставок» есть клиенты, которые ставят, причем достаточно серьезные деньги, от 5 тыс. до 10 тыс. руб., на победу «Бенфики». В Лиге чемпионов — с коэффициентом 65, на выход в финал — с коэффициентом 30 и в полуфинал — с коэффициентом 13. Понятно, что это фантастика. А какие есть более реальные и любопытные варианты, на ваш взгляд?

— На самом деле, мне по традиции интересно посмотреть на Ромелу Лукаку, потому что каждый его гол — это какое-то чудо. Я понимаю, там не самый большой коэффициент в «Лиге ставок» на него, но исключительно в Лиге чемпионов в этом году забивает бельгиец. И если смотреть статистику, в Лиге чемпионов он уже забил столько же, сколько в чемпионате Италии. Посмотрим, что будет сегодня.

— А я хотел бы посмотреть на «тотал меньше 2». Мне кажется, матч вряд ли будет результативным. Но в том, что «Интер» будет сушить игру, я не сомневаюсь нисколько. Так что есть ставка «тотал меньше 2,5» за 1,81 и «меньше 2» за 2,6, а это вполне реальный вариант развития событий. И нет такого ощущения вообще, что сказок не хватает у нас в play-off? Мы так ждали от «Наполи» сказку вчера, но опять не случилось. Почему так происходит? Почему так все прагматично и предсказуемо?

— Давайте вспомним, когда последний раз невероятно далеко доходила команда, которая не соответствует статусу последних стадий Лиги чемпионов? Ну, наверное, «Леон», который в ковидный сезон выиграл у «Манчестер Сити», и все. Это на самом деле реалии Лиги чемпионов: у кого больше бюджет, у кого сильнее состав, тот дальше и проходит. В Лиге чемпионов, как ни странно, сказки очень редко случаются. Поэтому сегодня, к сожалению, мне кажется, тоже чудо невозможно. Будет прагматичный футбол в плане результата. А вот в плане красоты, мне кажется, в матче «Бавария»—«Манчестер Сити» будет безумие, будет суперкрасиво

— К сожалению, «Сити» действительно на голову выше всех в Лиге чемпионов. И не просто так на победу этой команды в «Лиге ставок» самый низкий коэффициент — 1,9. Для сравнения, на победу «Реала» — 4,5, на победу «Баварии» — 45. Но чего же в итоге ждать от матча «Манчестер Сити»—«Бавария»? Как ни крути, про первый матч хочется забыть и смотреть какой-то фееричный футбол.

— Если честно, я сегодня жду много-много голов. Нужно понимать, что, скорее всего, на поле выйдет Садио Мане, и мне любопытно персонально на него посмотреть. Он будет 100% заряжен как никогда. Если кто вдруг пропустил, была неприятная история на «Этихаде». Там после матча что-то не то сказал Мане Лерой Зане, и Мане ударил Зане. В итоге его оштрафовали на €350 тыс. — рекордный штраф в истории «Баварии» — и отстранили на одну игру. Но Мане вернули как раз перед матчем с «Манчестер Сити» и верят, что, может быть, он как-то расплатится за свою ошибку тогда. Поэтому я сегодня жду очень много голов и, собственно, советовал бы ставить на «тотал больше». Мне кажется, это сегодня должно сыграть.

— Коэффициент на «тотал больше 3» составляет 1,49. Или если поставить на «4 или больше», будет 2,19. Как вы считаете, сколько голов будет?

— Я бы поставил за 2,19 как раз на то, что будет больше 4 мячей. Потому что «Баварии» обязательно нужно забивать, а «Сити» это делает так превосходно в этом сезоне, что, мне кажется, больше никто так не делает во всей Европе. И сегодня, вполне возможно, мы увидим очень много голов. Если будет счет из разряда 4:3, 5:4, 3:2, я вообще не удивлюсь.

— Я смотрел разные экспертные варианты, и там как раз самый популярный счет, на который делаются ставки, это 2:1. И достаточно высокий коэффициент на победу «Баварии» с таким счетом — 9. И раз уж говорим о том, что будет больше голов, значит, на первый план выходит фигура Эрлинга Холанна? В «Лиге ставок» есть спецпари, например, что он забьет два мяча или более, коэффициент — 5,на то, что три мяча или более — 15. Возможный вариант развития событий?

— Я думаю, три мяча — не такой вероятный исход. С другой стороны, мы помним матч против «Лейпцига», когда он забил пять, и тогда после матча он пришел в студию к Тьерри Анри и сказал: «Тьерри, уважаемый, дорогой, любимый, это не последний раз, когда я забиваю пять, и я хочу забить шесть». Поэтому, конечно, это невероятно, но вдруг? «Бавария» очень странная в последних матчах.

— А что вообще с «Баварией» происходит? Я понимаю, что там сменился тренер, но мы привыкли к тому, что «Бавария» — это все-таки машина, и всегда все четко у них. И вдруг ее разносит «Сити». И не исключено, что и сегодня даже в Мюнхене будет непросто.

— Во-первых, у них внутренние проблемы. Я считаю, что это ненормально, когда один футболист что-то такое говорит другому, тот его бьет, и потом они долго разбираются. Во-вторых, я слышал такое мнение, довольно любопытное: Юлиан Нагельсман построил какой-то сумасшедший электромобиль из будущего, и мало кто понимал, как им управлять. Но пришел Томас Тухель, и он тоже не понимал, как к нему привыкнуть, ка перестроить, как убрать, условно говоря, этот электромотор и поставить нормальный двигатель. Вот и все, в этом пока дело. Тухель еще разбирается в том, что осталось после Нагельсмана. Хотя наследие Юлиана великолепное, я, допустим, восхищаюсь этим тренером.

— А что насчет встречи «Интера» и «Бенифики»? Не раз и не два слышал, что «Бенфика» может, несмотря на 2:0, пройти дальше. Есть ли вероятность, что «Бенфика» проснется, станет той командой, которую мы помним и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Португалии, и «Интер» просто пришибет?

— Вряд ли, какие-то проблемы у команды весь последний месяц. Они «Порту» проиграли, и дома «Интеру», хотя до этого у себя несколько месяцев не уступали никому вообще. Потом еще проиграли в чемпионате Португалии. Сегодня, мне кажется, эта серия продолжится. Для меня лично обидно, что финала «Бенфика»—«Манчестер Сити» не будет, потому что это был бы сумасшедший финал.