Государственный фонд поддержки ветеранов СВО создают в Омской области

Власти Омской области анонсировали открытие филиала государственного фонда поддержки ветеранов СВО. Организация займется предоставлением помощи и поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Фонд будет финансироваться из федерального бюджета и работать по принципу МФЦ.

Ранее указом президента России был создан государственный фонд «Защитники Отечества», который возглавила супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева.

По поручению и.о. главы региона Виталия Хоценко для омского отделения государственного фонда в центре города подобрано помещение площадью 600 кв. м. Оно будет готово к работе фонда через полтора месяца.

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Лолита Белова