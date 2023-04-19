Минобрнауки переработает списки специальностей высшего образования

Минобрнауки в ближайшее время пересмотрит перечень специальностей высшего образования, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, действующий список был утвержден в 2012 году, новый должен был поступить в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сейчас очевидно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования будет переработан нами вместе с вами и с рынком труда в самое ближайшее время»,— рассказал министр на расширенном заседании совета Российского союза ректоров (цитата по ТАСС).

По его словам, при пересмотре перечня надо соблюдать баланс между укреплением и дроблением специальностей. Также господин Фальков считает нужным учесть, чтобы квалификация отражала область профессиональной деятельности, по которой готовится выпускник.

«Каждому направлению логично указать срок обучения, который устанавливается исходя из потребностей экономики с учетом мнения рынка труда. Наименование образовательных программ надо привести в соответствие с самыми рядовыми представлениями науки и техники и мнения рынка труда»,— добавил глава Минобрнауки.

К 1 сентября президент Владимир Путин поручил подготовить для преподавания в российских вузах курс «Основы российской государственности». Он не только скорректирует блок гуманитарных дисциплин в университетах, но и внесет изменения в школьные программы, сообщили его разработчики. Студентам всех специальностей, заверяют они, программа расскажет об «исторических, географических, институциональных основаниях формирования российской цивилизации» и поможет в «расставлении мировоззренческих акцентов».

Подробности — в материале «Ъ» «Российской цивилизации ищут подходящее наполнение».

Лаура Кеффер