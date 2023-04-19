Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобрнауки переработает списки специальностей высшего образования

Минобрнауки в ближайшее время пересмотрит перечень специальностей высшего образования, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, действующий список был утвержден в 2012 году, новый должен был поступить в 2024 году.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сейчас очевидно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования будет переработан нами вместе с вами и с рынком труда в самое ближайшее время»,— рассказал министр на расширенном заседании совета Российского союза ректоров (цитата по ТАСС).

По его словам, при пересмотре перечня надо соблюдать баланс между укреплением и дроблением специальностей. Также господин Фальков считает нужным учесть, чтобы квалификация отражала область профессиональной деятельности, по которой готовится выпускник.

«Каждому направлению логично указать срок обучения, который устанавливается исходя из потребностей экономики с учетом мнения рынка труда. Наименование образовательных программ надо привести в соответствие с самыми рядовыми представлениями науки и техники и мнения рынка труда»,— добавил глава Минобрнауки.

К 1 сентября президент Владимир Путин поручил подготовить для преподавания в российских вузах курс «Основы российской государственности». Он не только скорректирует блок гуманитарных дисциплин в университетах, но и внесет изменения в школьные программы, сообщили его разработчики. Студентам всех специальностей, заверяют они, программа расскажет об «исторических, географических, институциональных основаниях формирования российской цивилизации» и поможет в «расставлении мировоззренческих акцентов».

Подробности — в материале «Ъ» «Российской цивилизации ищут подходящее наполнение».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...