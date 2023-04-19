Глава Кубани назвал причины подорожания отдыха в регионе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил, почему подорожал отдых в регионе. В интервью изданию «Лайф» он подчеркнул, что при этом туристы могут выбрать отели в разном ценовом диапазоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэрии Анапы Фото: Telegram-канал мэрии Анапы

«Влиять на ценовую политику мы можем, только создавая здоровую конкуренцию в системе турбизнеса. Наша задача — обеспечить условия для бизнеса, строить отели и комплексно развивать наши курорты»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он рассказал, что крупные сети применяют так называемое динамическое ценообразование, когда стоимость номера зависит от спроса. В основном стоимость отдыха повышают четырех- и пятизвездочные отели. По оценке властей края, из-за роста спроса цены в них увеличились на 5–15%.

За год курорты Кубани посещают более 17 млн туристов. В этом году только в летний период край ожидает около 9 млн человек. По словам Вениамина Кондратьева, курорты региона занимают первое место по уровню бронирования. Уже сейчас объемы продаж на треть опережают прошлогодние показатели. Самыми популярными городами традиционно стали Сочи, Анапа и Геленджик.

К летнему сезону на Кубани планируется открыть 20 отелей на более чем 1 тыс. человек. Они появятся в Анапе, Туапсе, Сочи, Новороссийске и Геленджике.

Татьяна Ручкина

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