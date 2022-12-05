В Ростове-на-Дону автодорога «Орбитальная-2» пройдет через СНТ «Защитник»

Автомобильная дорога «Орбитальная-2» пройдет по пустующим участкам на территории СНТ «Защитник», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Дорога, дублирующая ул. Вавилова, должна обеспечить доступность мкр. «Суворовский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.donland.ru Фото: www.donland.ru

По информации регионального правительства, вопросы проектировки дороги обсуждались в ходе совещания при участии Минтранса региона, подрядчика — «КраснодарИнвестСтрой», проектной организации, а также экспертов ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства». Отмечается, что магистраль пройдет по свободным от домовладений участков. Снос домов жителям товарищества не грозит.

«Проектируемая автомобильная дорога протяженностью 4,5 км должна решить проблему транспортной доступности жилого района «Суворовский», а также обеспечить его логистическую связь с Северным жилым районом», – цитируют в сообщении заместителя министра транспорта Алексей Колбин.

Как сообщала пресс-служба правительства ранее, минувшим летом застройщик мкр. Суворовский и минтранс региона подписали соглашение о проектировке дороги на участке от районной магистрали №2 кв II-1 до ул. Обсерваторной.

Анастасия Назарова