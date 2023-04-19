Уральский полпред анонсировал создание научно-учебного центра «Микроэлектроника» в новом кампусе УрФУ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев обсудил в Каменск-Уральском (Свердловская область) с руководством предприятия по разработке и изготовлению бортовых радиолокационных систем «Деталь» создание научно-учебного центра «Микроэлектроника» на базе нового кампуса Уральского Федерального университета (УрФУ), сообщили в пресс-службе полпредства.

Строительство кампуса в Новокольцовском районе и ряда других инфраструктурных проектов началось в рамках подготовки к Универсиаде, которая должна была пройти в Екатеринбурге в 2023 году, но была отменена из-за спецоперации РФ на Украине. Планировалось, что после проведения соревнований кампус передадут УрФУ, и объект станет центром размещения и обучения IT-специалистов. Вместо Универсиады в 2023 году пройдут Международные летние студенческие игры.

Кампус будет включать в себя пять общежитий, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с беговыми дорожками, а также корпуса для институтов УрФУ и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ. В Новокольцовском районе в декабре 2022 года открыли два общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта. Общая площадь каждого здания составляет 41,8 тыс. кв. м. В каждом общежитии 836 жилых комнат с оборудованными кухнями-нишами, 23 учебные комнаты, 33 прачечных и 38 мест отдыха.

Правительство РФ выделило 20 млрд руб. на строительство кампуса УрФУ, а бизнес Свердловской области инвестирует пять млрд руб. Планируется завершить работы по строительству в 2025 году.

Напомним, в марте 2022 года «Деталь» попал в санкционный список США. 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине, в связи с чем ряд зарубежных стран ввели антироссийские санкции.

Полина Хабарова

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