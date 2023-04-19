Туристы прицениваются к Сочи

Майские праздники в Сочи обойдутся минимум на 15% дороже, чем год назад. В первую очередь из-за растущих цен на проживание, рассказали “Ъ FM” туроператоры и участники местного рынка недвижимости. По их словам, на самом большом курорте Краснодарского края с 1 по 9 мая ценовую планку подняли как собственники домов и квартир в аренду, так и гостиницы. Во сколько же обойдется отдых в Сочи? И чем там заняться отдыхающим в майские праздники? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Формально майские выходные в 2023 году не такие уж длинные. Между 1 мая и 9 мая целых четыре рабочих дня. Но цены на аренду жилья в Сочи, кажется, этого не заметили. Съемная квартира или дом уже сейчас подорожали на 10-15% год к году. И с учетом растущего спроса на курорт с единственным работающим аэропортом российского юга, такая статья расходов увеличится еще сильнее. Правда, в первую очередь на локации поближе к береговой линии, поскольку предложение в этом сегменте в принципе не так велико, говорит генеральный директор Городского риэлтерского центра в Сочи Юлия Усачева:

«Люди предпочитают снимать курортную недвижимость, расположенную ближе к морю, к набережной. В частном секторе не так много предложений для краткосрочной аренды. Если взять аналогичные квартиры в спальных районах, то там не отмечается такого роста цен».

Собственники квартир стали повышать цены по примеру сочинских отелей, которые подняли планку еще сильнее, говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Впрочем, по его мнению, лимит подорожания исчерпан, и дальше просто некуда, ведь Черное море в мае там еще холодное:

«Отели уровня "три звезды" и ниже увеличили цены примерно на 10%. Четырехзвездные и выше — на 30-40%. Но наступит предел, и люди поедут за границу. В той же Турции на майские праздники теплее градусов на пять-десять, там можно купаться, а в Сочи нет».

Температура воды в Сочи в начале мая едва дотягивает до +15. Впрочем, на помощь туристам приходят отели с подогреваемыми бассейнами, да и за пределами гостиницы будет, чем заняться, говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин:

«В Сочи есть самый большой парк развлечений — "Сочи Парк". Есть и казино, и игроки с удовольствием этим пользуются. Традиционно можно совершить морские прогулки на катерах или небольших яхтах, они достаточно недорогие. Если вы в группе, то за двухчасовую поездку придется заплатить 1-1,5 тыс. руб. Есть и возможность отправиться на рыбалку с выходом далеко в море».

Альтернатива приморской части Сочи — его горный кластер. Например, на курорте «Красная Поляна» бронирования майских праздников за последние две недели выросли на 15% год к году, и он уже загружен более чем наполовину. Семидневное проживание в апартаментах стартует от 20 тыс. руб. на двоих. А ко всему прочему курорт только 10 мая планирует закрывать горнолыжный сезон, говорит директор по стратегическому развитию курорта «Красная Поляна» Ольга Филиппенкова:

«Гости, которые приедут на майские праздники, смогут покататься на высоте 2,2 тыс. м уже в хорошую теплую погоду, но так же с отличными трассами. Стоимость ски-пасса сейчас гораздо ниже, нежели она была в разгар сезона. Также на курорте открыт байк-парк. Можно попробовать проехать по "зеленым" трассам, либо кататься на сложных, если у вас есть опыт».

Россияне тем временем, кажется, не особо горят желанием путешествовать в майские праздники. Судя по недавнему опросу «Россгосстраха» и банка «Открытие», 46% респондентов не планируют никуда ехать. При этом свыше половины опрошенных готовы потратить на каникулы не больше 20 тыс. руб. Сейчас столько стоят самые дешевые авиабилеты из Москвы в Сочи и обратно плюс одни сутки в съемной квартире на этом курорте.

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