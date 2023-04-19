В Новосибирске за убийство приговорен мужчина, 11 лет скрывающийся в Мариуполе

Новосибирский районный суд вынес приговор Артему Полтавцеву за убийство, совершенное в 2011 году. Судья назначил фигуранту по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ) восемь лет строгого режима.

По данным суда, в марте 2011 года обвиняемый с тремя знакомыми нанес потерпевшему не менее шестнадцати ударов руками и ногами по голове и другим конечностям, в результате потерпевший скончался в больнице.

После случившегося, обвиняемый скрылся и 11 лет находился в Мариуполе, говорится в материалах суда. Его местонахождение удалось установить во время оперативно-розыскных мероприятий.

В марте 2023 года в Красноярске спустя 22 года полицейскими было раскрыто убийство двух несовершеннолетних. Установить личность преступника и задержать удалось при повторном изучении материалов оперативно-розыскной деятельности.

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Лолита Белова