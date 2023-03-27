В Красноярске спустя 22 года задержали убийцу двух несовершеннолетних

Следователи установили причастность 41-летнего жителя Красноярска к убийству двух девушек – 16 и 17 лет, совершенное 22 года назад. Подозреваемый не пытался скрываться и все это время проживал на территории региона, сообщили в региональном управлении СУ СКР. В настоящее время фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, 26 июня 2000 года в правоохранительные органы обратилась жительница Кодинска с заявлением о безвестном исчезновении своей несовершеннолетней дочери и ее подруги. На тот момент правоохранителям не удалось установить убийцу, вместе с тем, следственная и оперативная работа по поиску разыскиваемых не прекращалась.

При повторном изучении материалов оперативно-розыскной деятельности стало известно, что к смерти несовершеннолетних причастен местный житель. В ходе допроса подозреваемый вину признал и рассказал, что избавился от девушек после того, как они потребовали вернуть долг. В ходе ссоры он взял кувалду и нанес несовершеннолетним несколько ударов по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия, после чего подозреваемый сбросил их тела в глубокую яму.

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Лолита Белова