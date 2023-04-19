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ВТБ: жители Центрального федерального округа чаще других россиян сообщают о звонках мошенников

Специалисты ВТБ подсчитали, что с начала 2023 года в банк поступило 1,5 млн сообщений о звонках мошенников. Лидерами по информированию стали жители Центрального Федерального округа, которые в 2 раза чаще делились данными о подозрительной активности, чем жители других регионов страны. В ЦФО наиболее часто делятся с банком контактами мошенников москвичи, воронежцы и туляки.

За ЦФО с большим отрывом следует Приволжский Федеральный округ, откуда на атаки мошенников поступило 17% жалоб. На третьем месте - Северо-Западный регион (15% от всех сообщений), на четвертом - Сибирский Федеральный округ (12,5% обращений). Меньше всего информации поступило из Северо-Кавказского федерального округа — 1,4%.

По данным банка, с действиями мошенников чаще всего сталкиваются клиенты в возрасте от 35 до 44 лет, их доля превышает 27% от общего числа. Категория клиентов от 45 до 54 лет занимает около 24%, от 55 до 64 лет – 17%, от 25 до 34 лет – 14%, люди старшего поколения (от 65 лет) – 13%, молодежь (до 25 лет) – всего 4%.

За последние два года фокус внимания злоумышленников сместился с мужчин на женщин. В 2021 году на них приходилось 45% всех звонков, в 2022-м – 49%, а в этом году – уже 52%. Наиболее часто на уловки мошенников попадались жительницы Москвы в возрасте от 39 лет. Самой распространенной схемой мошенничества остается социальная инженерия (90%) и фишинг.

«Рассказывать об активности мошенников — важная превентивная мера, которая позволяет уберечь других клиентов от хищений. ВТБ внимательно изучает каждое обращение и передает эти сведения в правоохранительные органы для расследования и последующей блокировки контактов, связанных с преступной деятельностью. Тем важнее было для нас сделать инструмент для передачи таких данных максимально простым и доступным для всех. Отправить информацию можно не только в чат-боте ВТБ Онлайн, но и в каналах ВТБ в мессенджерах. В целом за первый квартал мы получили в чат-боте 1,5 млн сообщений о возможных атаках мошенников. Эти цифры говорят, что борьба с мошенничеством важна для наших клиентов так же, как и для нас», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

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