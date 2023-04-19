Армейцы приручили «Ак Барс»

ЦСКА сравнял счет в финальной серии play-off Фонбет чемпионата КХЛ. Второй матч против «Ак Барса» на площадке казанского клуба он провел гораздо энергичнее, жестче и дисциплинированнее, чем проигранный первый, и одержал победу со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Командам, открывшим финальную серию поражением, показано меняться. И ЦСКА рецепту последовал. Изменения были и кадровыми, почти во всех звеньях, и, что важнее, стилистическими. В чем армейцы во второй встрече финала стали лучше, разглядеть было несложно,— в тех не слишком вроде бы эффектных, но часто играющих определяющую роль в play-off аспектах. Армейцы охотнее и эффективнее шли в борьбу у бортов, жестче принимали соперников. Чтобы заставить «Ак Барс» ощущать постоянный дискомфорт, ЦСКА понадобилось примерно минут пять. А дальше казанский хоккей перестал быть тем почти безупречным — цельным и исключительно правильным, который в первом матче отрезками внушал мысль, что именно он обязательно возьмет верх в финале. Слишком все по делу.

Выведенный из равновесия бодрыми, отказывающимися брать паузу и снижать темп армейцами «Ак Барс» удивительно часто ошибался. Иногда — грубо и поблизости от собственных ворот. Однажды после казанской потери и паса Сергея Плотникова Константин Окулов расстреливал Тимура Билялова чуть ли не в упор. «Ак Барс» избежал неприятностей, но, как выяснилось, это была генеральная репетиция гола.

Сам гол состоялся в ситуации, как две капли воды похожей на ту, из которой казанцы выкрутились благодаря своему вратарю. Снова их вынудили расстаться с шайбой у заднего борта. Но теперь пасовал уже Окулов, а расстреливал Билялова Владислав Каменев. Он решил не вкладывать в бросок всю мощь, поставив на точность, и был совершенно прав.

«Ак Барс», разумеется, пытался укусить в ответ. Но подкорректированный ЦСКА был жутко хорош и в плане срыва чужих наскоков. Самым опасным эпизодом за всю первую двадцатиминутку для «Ак Барса» был тот, в котором Александр Радулов вроде бы убегал навстречу голкиперу Адаму Рейдеборну, однако через секунду обнаружил, что связан по рукам и ногам чересчур внимательными, чересчур быстро среагировавшими на его рывок оппонентами.

Стартовый период ЦСКА слегка испортило лишь удаление Сергея Плотникова на его излете. В большинстве «Ак Барс», как обычно, был хорош. Он даже забил, но шайбу в армейские ворота Вадим Шипачев отправил через мгновение после сирены.

Казанцы после перерыва, казалось, потихоньку выкарабкивались из ямы. Они выигрывали чуть больше единоборств, в которых до сих пор армейцы были практически неуязвимы, словно перед матчем брали уроки у мэтров MMA. Они классно отработали в меньшинстве, не позволив ЦСКА создать хотя бы одну более или менее внятную угрозу. Они, наконец, устроили острейший выпад, когда двум форвардам противостоят единственный защитник и вратарь. Они в принципе добавили в жесткости и скорости. И казанские болельщики, наверное, решили, что все самое страшное осталось уже позади, что бензин в армейском бензобаке иссякает, а в экономичном режиме московская команда — отнюдь не монстр, «Ак Барс» ее бить обязан.

Они жутко заблуждались. ЦСКА не прогибался и спокойствия не терял, в итоге дождавшись своего шанса. Героем показал себя Ярослав Дыбленко. Можно было подумать, что армейский защитник, включившись в сражение в левом нижнем углу казанской зоны, застрял там намертво. Но выцарапав шайбу и откинув ее партнеру, он покатил на свое место в углу противоположном — правом верхнем, у синей линии, и его нашли там передачей. А щелчок у Дыбленко получился бесподобным по хлесткости. Плюс Рейдеборну закрыли обзор, и отразить бросок он, очутившись в таком незавидном положении, не сумел.

У «Ак Барса» в заключительном периоде была шикарная возможность раздуть угасающий на глазах костер интриги. После двух армейских удалений подряд ему выпало в течение полутора минут играть впятером против троих соперников. Полторы минуты в таком формате — это безумно много. Это что-то сродни тому, как в футболе добыть право на пенальти.

«Ак Барс» подбирался к голу вплотную. Но тройка армейских «смертников» вместе с Адамом Рейдеборном как-то всякий раз умудрялась отвести беду. А отбившись, вдохновленный своими оборонительными свершениями ЦСКА дважды больно кольнул раскрывавшийся по инерции и по необходимости «Ак Барс»: на Билялова поочередно выкатились Дыбленко и Максим Соркин.

Они казанцев не добили. Добил их собственный хоккеист. Кирилл Адамчук рубанул Сергея Плотникова локтем по лицу, разбил его в кровь и уселся на скамейку штрафников не на две, а на пять минут. А пять минут без особых перспектив забить — это приговор для команды, у которой на спасение остается около половины периода.

«Ак Барс», разумеется, не спасся. Последнюю, третью шайбу Михаил Григоренко забросил ему, когда казанцы выпустили вместо Билялова шестого полевого игрока. Такой бесполезный на самом деле жест отчаяния.

ЦСКА сравнял счет в серии, которая переезжает в Москву. Третий матч финала состоится на армейской арене в пятницу.

Алексей Доспехов