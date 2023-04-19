В Иркутской области «вор в законе» осужден на десять лет колонии

Иркутский областной суд признал 53-летнего жителя Республики Татарстан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ). Приговором суда ему назначено 10 лет колонии особого режима. Максимальное наказание по данной статье - до 15 лет.

Судом установлено, что с 1998 года по настоящее время осужденный причислял себя к категории так называемых «воров в законе», обладающих авторитетом в преступной среде, воспринимался в этом качестве лицами, занимающимися противоправной деятельностью.

Злоумышленник, отбывающий наказание за совершение особо тяжких преступлений в колонии строгого режима, использовал свое влияние в преступной среде в целях воздействия на лиц криминальной направленности в местах лишения свободы и за их пределами, говорится в материалах суда.

В январе 2023 года в Красноярске вынесли приговор 57-летнему Константину Найбауэру, известному в криминальных кругах как Костя Канский. Авторитет, получивший титул вора в законе еще четверть века назад, обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии. Судья назначил авторитету восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Лолита Белова