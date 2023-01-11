Суд приговорил криминального «авторитета» Костю Канского к восьми годам заключения

Красноярский краевой суд назначил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима криминальному «авторитету» Константину Найбауэру; он обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

Приговор был основан на обвинительном вердикте присяжных заседателей. В декабре 2022 года они единогласно признали Константина Найбауэра виновным и не заслуживающим снисхождения.

Согласно материалам следствия, Константин Найбауэр получил статус «вора в законе» в 1997 году. В криминальных кругах он известен, как Костя Канский. Сфера влияния «авторитета», по данным сотрудников по борьбе с организованной преступностью, распространялось не только на Красноярский край, но и на другие сибирские регионы, в частности Республику Тыва.

В октябре 2019 года Константина Найбауэра задержали и предъявили обвинение по ст. 210.1 УК РФ (санкция — от восьми до 15 лет заключения). «Авторитет» отрицал претензии правоохранителей, а когда расследование было завершено, ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных. В сентябре 2021 года они вынесли Константину Найбауэру оправдательный вердикт. По представлению прокуратуры он был отменен в связи с многочисленными нарушениями закона, а по делу назначено новое разбирательство.

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Илья Николаев