Уголовное дело возбуждено в Новосибирске на организаторов незаконного казино

Пять жителей Новосибирска стали фигурантами уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр (3 ст. 171.2 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным СУ СКР по Новосибирской области, деятельность незаконного игорного заведения была организована в феврале 2023 года. Там проводились игры с использованием карт и фишек различного номинала, а также игрового оборудования. Деньги посетители передавали администраторам игровых залов в наличной форме в обмен на игровые фишки.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска были изъяты у организаторов нелегального казино карты, столы, предназначенные для карточных игр, фишки различного номинала, оборудование для проведения игр.

На прошлой неделе стало известно о выявлении в Ленинском районе Новосибирска девяти игорных клубов. По данным полиции, организатором сети был ранее судимый местный житель. Вместе с тремя сообщниками он руководил клубами с декабря прошлого года. В ходе обысков по адресам игорных заведений правоохранителями было изъято около 400 единиц техники: более 100 системных блоков, 94 монитора, 44 клавиатуры, ноутбук и т.д.

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Анна Егорова