Девять нелегальных игорных клубов выявили полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность сети нелегальных игорных заведений, объединявшую девять клубов в Ленинском районе.

По данным полиции, организатором сети был ранее судимый местный житель. Вместе с тремя сообщниками он руководил клубами с декабря прошлого года. Заведения работали по вечерам, их помещения и прилегающие территории были оборудованы видеокамерами.

В ходе обысков по адресам игорных заведений правоохранителями было изъято около 400 единиц техники: более 100 системных блоков, 94 монитора, 44 клавиатуры, ноутбук, роутеры, видеорегистратор, телевизор, сотовый телефон, денежные средства. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы.

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Анна Егорова