Депутаты гордумы избрали нового главу Ульяновска

В среду депутаты Ульяновской городской думы избрали мэром Ульяновска Александра Болдакина. Всего на пост градоначальника подавали заявления шесть претендентов: Игорь Ефремов (с 2014 по 2017 год, при прежнем губернаторе Сергее Морозове, был директором ОГКУ «Управление делами Ульяновской области», а с марта 2022 по январь 2023-го возглавлял в Самаре МП «Благоустройство»); Алексей Сороквашин (член реготделения партии

«Справедливая Россия — За правду», ранее занимавший посты гендиректора Сенгилеевского цементного завода и Новоульяновского шиферного завода); лидер фракции ЛДПР в областном заксобрании Дмитрий Грачев; депутат заксобрания от КПРФ Александр Спицын; глава администрации Железнодорожного района Ульяновска Алексей Онищенко; и.о. первого заместителя мэра Ульяновска Александр Болдакин.

Фото: Администрация Ульяновска

Конкурсная комиссия, проверив документы и заслушав программы претендентов, признала всех кандидатами и допустила процедуры избрания главы депутатами гордумы. За Александра Болдакина проголосовали 33 депутата из 34 присутствующих (для признания главы Ульяновска избранным согласно уставу города требуется набрать более половины голосов от численности депутатского корпуса, то есть, более 20 голосов). Один голос был подан за кандидата Дмитрия Грачева.

Как отмечают сами депутаты, избрание господина Болдакина не было неожиданностью, именно на него делала ставку администрация губернатора. Фракция «Единая Россия», составляющая подавляющее большинство в гордуме, голосовала солидарно, в соответствии с заранее принятым решением.

Господин Болдакин был единственным из кандидатов, кого можно напрямую отнести к команде Алексея Русских. Как отмечается на сайте мэрии, в марте 2022 года Александр Болдакин «по приглашению губернатора» переехал в Ульяновск из Подмосковья (до назначения весной 2021 года на пост врио главы Ульяновской области господин Русских был депутатом Госдумы, а затем сенатором от Московской области). Александр Болдакин имеет строительное образование, с 2008 года состоит на муниципальной службе, с 2014 года был заместителем начальника управления по развитию территории администрации городского округа Щелково.

Сергей Титов, Ульяновск