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В Ульяновске отобрали кандидатов на пост мэра

В пятницу, 7 апреля в Ульяновске состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города.

Как уже сообщал «Ъ», всего на конкурс подали документы шесть претендентов: Игорь Ефремов (с 2014 по 2017 год, при прежнем губернаторе Сергее Морозове, был директором ОГКУ «Управление делами Ульяновской области», а с марта 2022 по январь 2023-го возглавлял в Самаре МП «Благоустройство»); Алексей Сороквашин (член реготделения партии «Справедливая Россия — За правду», ранее занимавший посты гендиректора Сенгилеевского цементного завода и Новоульяновского шиферного завода); лидер фракции ЛДПР в областном заксобрании Дмитрий Грачев; депутат заксобрания от КПРФ Александр Спицын; глава администрации Железнодорожного района Ульяновска Алексей Онищенко; и.о. первого заместителя мэра Ульяновска Александр Болдакин.

Все шестеро были допущены к участию в конкурсе. В пятницу, как сообщает пресс-служба гордумы Ульяновска, претенденты представили комиссии свои программы социально-экономического развития, предполагаемую структуру города Ульяновска. В ходе собеседования критериями оценки были опыт работы, в том числе на должностях муниципальной или государственной службы, наличие награди т.д. Также, в соответствии с порядком конкурса, оценивались их знания и навыки в сфере управления.

После заслушивания кандидатов и подсчета набранных баллов комиссия приняла решение о признании конкурса состоявшимся и присвоила статус кандидатов всем шестерым претендентам. Из них депутаты гордумы должны будут тайным голосованием выбрать главу города на своем официальном заседании после заслушивания программ кандидатов. В соответствии с «порядком проведения конкурса», заседание гордумы по выборам мэра должно состояться не позднее пятнадцати дней со дня поступления в гордуму решения комиссии, то есть, судя по всему, до 22 апреля. В гордуме «Ъ-Волга» сказали, что «пока дата заседания не определена, но вполне возможно, что выборы мэра могут состояться 19 апреля».

Сергей Титов, Ульяновск

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