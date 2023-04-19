В Самарской области заболеваемость ОРВИ среди жителей 15 лет и старше выросла на 16,5%

На прошедшей неделе в Самарской области выявлено 16 случаев гриппа. Показатель на 10 тыс. населения в регионе составил 0,1. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости гриппом среди совокупного населения на 15,8% (на 14 нед. 2023 года зарегистрировано 19 сл. гриппа, показатель на 10 т.н. – 0,1) и в возрастных группах 7-14 лет на 33,3% (с 3 сл. до 2 сл.) и 15 лет и старше на 18,8% (с 16 сл. до 13 сл.)»,– говорится в сообщении.

Также среди жителей 3 – 6 лет заболеваемость гриппом выросла на 100%. Среди детей до двух лет инфицированных нет.

Кроме того, за прошедшую неделю в Самарской области зафиксировано свыше 12,2 тыс. случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения – 39,1. Это ниже эпидпорога на 9%. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен среди жителей в возрасте 15 лет и старше на 16,5%. Ранее сообщалось о росте в регионе заболеваемости ОРВИ на 14% среди детей от 7 до 14 лет.

Георгий Портнов