В Самарской области заболеваемость ОРВИ выросла на 14% среди детей от 7 до 14 лет

Эпидпорог по ОРВИ среди жителей Самарской области в возрасте от 15 лет и старше превышен на 31%. Кроме того, за неделю дети региона от 7 до 14 лет стали чаще болеть инфекцией. Рост показателя составил 14%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«За 14 неделю 2023 года в Самарской области зарегистрировано 11981 случаев ОРВИ, показатель на 10 т.н. – 38,3, что ниже эпидпорога на 5,8%»,– говорится в сообщении. Кроме того, заболеваемость ниже эпидемического порога в Самарской области среди жителей в возрасте 0-2 года – на 64,6%, три – шесть лет – на 52,2%, 7 – 14 лет – на 48,7%. При этом за неделю заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Самарской области снизилась на 5,6%. Ранее сообщалось о превышении эпидпорога по ОРВИ в Самарской области на 29,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Георгий Портнов