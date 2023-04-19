В первом квартале 2023 года ЦБ выявил в три раза больше нелегальных кредиторов, чем за тот же период 2022

В первом квартале 2023 года Банк России выявил в три раза больше нелегальных кредиторов, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил «Известиям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Свыше половины из них действовали в интернете.

«Тогда (в первом квартале 2022—"Ъ") было выявлено 12 интернет-проектов из 171 нелегальных кредиторов, в этом году из 503 нелегальных кредиторов 214 действовали в интернете: предлагали свои услуги в социальных сетях, мессенджерах, через доски объявлений и другими уникальными, даже экзотическими способами»,— отметил господин Лях.

Увеличение числа нелегальных кредиторов связано в том числе с совершенствованием механизмов по их выявлению, добавил господин Лях.

«Мы настроили свои поисковые системы и алгоритмы, которые мониторят различные группы, в том числе в соцсетях, доски объявлений, и обнаруживают такие незаконные компании. Кстати, это помогает нам выявлять и офисы нелегальных кредиторов, которые продолжают работать "на земле", потому что информацию о своих "точках" они дают на разных ресурсах»,— сообщил представитель регулятора.

Он также сообщил, что регулятор начал выявлять сайты кредитных брокеров, которые предлагают финансовые услуги и у легальных, и у нелегальных кредиторов одновременно. Помимо этого, ЦБ «вскрыл» схему нелегальных ломбардов, которые обходят регулирование при помощи договора на хранение вещи (займ выдается через обеспечительный платеж по соответствующему договору).

Подробная статистика ЦБ по нелегальным финансовым организациям за 2022 год — в инфографике «Ъ».

Григорий Лейба