В Свердловской области потушили все лесные пожары

Все действовавшие лесные пожары в Свердловской области ликвидировали, сообщила ФБУ «Авиалесохрана». За сутки в регионе потушили три лесных пожара общей площадью в 16 га. Сейчас в России действуют девять пожаров в пяти регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В Свердловской области введен особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон в этом году начался с 15 апреля. В последующие годы он будет начинаться на пять дней раньше — с 10 апреля, что позволит своевременно обеспечивать защиту лесов и свердловчан от угрозы возникновения природных пожаров.

Диана Сунагатуллина

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