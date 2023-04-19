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Xiaomi представила планшеты Pad 6 и Pad 6 Pro

Компания Xiaomi в рамках масштабной презентации новых продуктов представила планшеты Pad 6 и Pad 6 Pro, которые заменят выпускающееся с 2021 года семейство Xiaomi Pad 5.

Xiaomi Pad 6 and Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6 and Xiaomi Pad 6 Pro

Фото: Xiaomi

Xiaomi Pad 6 and Xiaomi Pad 6 Pro

Фото: Xiaomi

Обе модели получили 11-дюймовый дисплей с разрешением 2,8K и частотой обновления 144 Гц, а основное отличие одной от другой — в процессорах Qualcomm. Базовый Pad 6 оснащен чипом Snapdragon 870, а версия Pad 6 Pro имеет более современный Snapdragon 8+ Gen 1. Предусмотрены версии с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной и 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти.

Xiaomi Pad 6 сохранил 8 Мп фронтальную и 13 Мп основную камеры, а Xiaomi Pad 6 Pro имеет новые камеры — 20 Мп фронтальную и 50 Мп основную. Емкость аккумуляторов составляет 8840 мА•ч и 8600 мА•ч у базовой и Pro-версий соответственно. Обе модели поддерживают фирменные стилусы и чехлы-клавиатуры — аксессуары были обновлены вместе с планшетами.

Продажи новых Pad 6 и Pad 6 Pro в Китае начнутся в конце апреля, а о сроках выхода планшетов на другие рынки Xiaomi не сообщает.

Максим Вершинин

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