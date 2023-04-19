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Упавший на пути на красной ветке метро Петербурга мог лишиться части руки

Упавшим на пути на красной ветке метрополитена Петербурга оказался мужчина. Как пишет утром 19 апреля «Фонтанка», в настоящее время устанавливается его личность.

По предварительной информации, он мог лишиться части руки. В пресс-службе подземки отмечали, что он жив.

«Ъ-СПб» рассказывал, что в связи с падением человека на пути на вход закрывали станции метро «Гражданский проспект» и «Девяткино». Поезда на этом участке перестали курсировать. Человека подняли около 7:59, через несколько минут поезда вернулись к обычному режиму работы.

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