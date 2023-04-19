Пассажир упал на пути на красной ветке метро Петербурга

Утром движение метрополитена Санкт-Петербурга было частично парализовано в связи с падением пассажира на пути. Детали инцидента раскрыли в пресс-службе подземки в среду, 19 апреля.

Инцидент произошел примерно в 7:42 на красной линии. Движение останавливали от станции «Академическая» до «Девяткино». Кроме того, эти же станции закрыли на вход.

«В 07:59 движение на Линии 1 осуществляется в обычном режиме, интервал восстанавливается, пассажира извлекли, жив»,— отметили в пресс-службе.

«Девяткино» и «Академическая» перешли к обычному режиму работы уже в 8:02.

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