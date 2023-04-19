Директора образовательного центра в ХМАО подозревают в незаконной выдаче дипломов в сфере ТЭК

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) в отношении директора некоммерческой организации дополнительного профессионального образования возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия), сообщила пресс-служба окружного управления СКР. По данным МВД, в офисе образовательного центра прошли обыски.

По версии следствия, директор выдала двум мужчинам документы, удостоверяющие их обучение по профессии в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Однако обучение они не проходили и экзамены не сдавали. За выдачу документов директор получила отних коммерческий подкуп в 16 тыс. руб.

В ходе обысков изъята различная документация, электронные носители и иные предметы, имеющие значение для следствия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Напомним, ранее жительницу Сургута (ХМАО) отправили в колонию за нелегальное открытие филиала московского колледжа, договоры на обучение в котором заключили более 200 югорчан. От них она получила свыше 15 млн руб., пригласила на работу преподавателей, которые проводили занятия со студентами, принимали у них зачеты и экзамены. Однако по результату обучения студенты так и не получили дипломы.

Диана Сунагатуллина

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