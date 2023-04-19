Gallup и «Ромир»: у россиян максимальный уровень «финансовой растерянности» среди жителей 56 стран

В рамках опроса Gallup и «Ромира» респондентов в 56 странах спрашивали, хотели бы они получить дополнительный бонус в виде одного ежемесячного дохода прямо сейчас или в двойном размере через год. Считается, что чем больше доля тех, кто предпочитает отложенный выигрыш, тем выше финансовая стабильность в стране. В России двукратную выплату предпочли 20% респондентов, однократную — 32%. Еще 48% не смогли выбрать один из двух вариантов, и эта доля неопределившихся стала максимальной для всех стран.

Опрос проводился лично, по телефону или через интернет в августе-октябре 2022 года. В нем приняли участие 53,3 тыс. человек в странах, чье население составляет примерно две трети населения мира. Результаты исследования приводит РБК.

На втором месте по доле опрошенных, которые не смогли определиться, идет Греция (39%). Доля россиян, готовых ждать удвоенного выигрыша, также одна из самых низких в мире. Ниже — только в Косово. В Пакистане, Нигерии, Ираке, Аргентине доля была выше.

Как показал опрос, чем выше уровень жизни в стране, тем чаще ее граждане предпочитали отложенную выплату. Самые большие такие доли были в Швеции (75%), Нидерландах (59%), Японии (56%), Германии (55%), Великобритании (54%).

Незамедлительную выплату выбирали чаще всего в регионах с низким уровнем дохода — в странах Среднего Востока, Северной Африки и Латинской Америке. Больше всего таких ответов зафиксировали в Нигерии (76%), Ираке (74%) и Пакистане (69%).

В среднем по миру около половины (46%) опрошенных хотели бы получить дополнительный доход сразу, а 42% респондентов готовы подождать год ради двойной суммы. Затруднились ответить на вопрос 12% респондентов. В разрезе частей света самый высокий уровень тех, кто готов подождать, в Северной Америке, самый низкий — в Латинской Америке.

Лаура Кеффер