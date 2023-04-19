Глава РЭК Омской области переназначен с испытательным сроком

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко назначил председателем региональной энергетической комиссии Дмитрия Русских. Согласно распоряжению главы региона, господин Русских будет занимать этот пост с 17 апреля на срок полномочий врио губернатора. Председателю РЭК установлен трехмесячный испытательный срок.

Дмитрий Русских был назначен главой РЭК Омской области в феврале 2023 года прежним губернатором Александром Бурковым. Сообщалось, что Дмитрий Русских до этого назначения более 11 лет работал в госкомитете Республики Татарстан по тарифам. В конце марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Александра Буркова.

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Анна Егорова