В Самаре запретят ставить электросамокаты на дорогах и остановках

Департамент транспорта подготовил изменения в Правила благоустройства территории Самары. Они касаются средств индивидуальной мобильности (СИМ) и обусловлены включением СИМ в Правила дорожного движения РФ. Об этом сообщает городская администрация.

«Так, предусматривается, что размещение СИМ не должно препятствовать движению пешеходов. СИМ не должны размещаться на проезжих частях, на остановочных пунктах, на газонах, на мемориальных сооружениях и памятниках и не должны крепиться к малым архитектурным формам, зеленым насаждениям, рекламным конструкциям»,– говорится в сообщениях.

Аналогичная практика используется в других города и отвечает рекомендациям Министерства транспорта РФ. В настоящее время проект документа проходит экспертизу.

Ранее в Самаре было увеличено число «медленных зон» для арендуемых электросамокатов.

Георгий Портнов