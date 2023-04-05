В Самаре увеличено число «медленных зон» для арендуемых электросамокатов

В Самаре увеличится число «медленных зон», в которых скорость арендуемых электросамокатов автоматически ограничивается до 15 км/ч. Речь идет об участках с повышенным пешеходным трафиком. В список входят парки и пешеходные улицы города. Об этом сообщает сервис кикшеринга «Юрент».

«"Медленные зоны" будут действовать в центре города и на территории парков»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В настоящее время технические характеристики электросамокатов сервиса полностью отвечают требованиям к СИМ, закрепленным в ПДД. Скорость всех устройств компании ограничена до 25 км/ч, а их вес – не более 35 кг.

Подробнее об ограничении скорости для СИМ в регионе – в материале «Ъ-Волга» «Самокатам убавят скорость».

Георгий Портнов