Polestar представил лифтбек Polestar 4

Компания Polestar (ранее придворное тюнинг-ателье Volvo, ставшее отдельным суббрендом) представила новый электрический лифтбек Polestar 4.

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Особенностью модели стал необычный кузов, который по своему дизайну стал промежуточным вариантом между классическим лифтбеком и кроссовером, а также конфигурация кузова. Электромобиль лишен заднего стекла, место которого занимает массивная дверца багажника со встроенной камерой заднего обзора.

Дизайн салона Polestar 4, отделанного материала на основе переработанных материалов, выполнен в том же стиле, что и у других моделей марки. Новинка получила 10,2-дюймовую цифровую панель приборов, 15,4-дюймовый тачскрин мультимедиа, 14,7-дюймовый проекционный дисплей и встроенный во внутрисалонное зеркало заднего вида монитор для отображения картинки с камеры в дверце багажника.

В оснащение лифтбека входят опциональная пневмоподвеска, тормоза Brembo, развитые ассистенты водителя, которые в будущем станут системой беспилотного вождения на основе датчиков LiDAR от Luminar и вычислительной системы NVIDIA, электрохромная крыша, акустика Harman/Kardon и другое оборудование.

Новинка построена на платформе SEA1, но технически отличается от соплатформенного Polestar 3. Базовым оснащением является пружинная подвеска и задний привод. Заднеприводная заднемоторная лифтбек оснащен 272-сильным электромотором, а полноприводная версия имеет двухмоторную 544-сильную силовую установку, которая по умолчанию предлагает задний привод и подключает переднюю ось по необходимости. Электромобиль получил батарею 102 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 600 км у заднемоторного Polestar 4 и до 560 км у двухмоторного лифтбека.

Новый Polestar 4 поступит в продажу в Китае до конца 2023 года. Электромобиль, сборку которого наладят на китайском заводе, в Европе и на других рынках появится в 2024 году.

Максим Вершинин

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