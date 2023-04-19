В Екатеринбурге изменится порядок записи детей в школы и лагеря

С 1 мая в Екатеринбурге перестанет работать МКУ «Центр муниципальных услуг», куда ранее можно было подать документы для зачисления детей в школы и получения путевок в летние лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Также гражданам будут недоступно консультирование по вопросам жилищной политики, градостроительства, благоустройства.

Обратиться в учреждение для предоставления данных услуг можно до 30 апреля. После этого готовые документы удастся получить в МКУ «Центр обслуживания в жилищно-коммунальной сфере».

Решение о реорганизации «Центра муниципальных услуг» в «Центр обслуживания в жилищно-коммунальной сфере» принял мэр Алексей Орлов.

Напомним, 1 апреля в Свердловской области началась онлайн-запись детей в первый классы.

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