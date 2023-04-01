В Свердловской области началась онлайн-запись детей в первые классы

В Свердловской области стартовала онлайн-запись детей в первый классы. По данным департамента информационной политики региона, на 8:00 в первую ночь приемной кампании было подано более 26 тыс. электронных заявлений, из них более 17 тыс. – в Екатеринбурге. За первые две минуты на портале Госуслуг было подано более 2 тыс. заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам заместителя министра образования и молодежной политики региона Евгения Бирюка, в течение всей ночи, серьезных технических сбоев на портале Госуслуг и информационных системах не было. Так, в уральской столице за первые два часа на портале приняли больше 14 тыс. заявлений, в Нижнем Тагиле – более 1,6 тыс., в Первоуральске – около 1 тыс. Из общего количества 9,7% заявлений оказались повторными, когда родители несколько раз пытались отправить анкету на одного ребенка.

В департаменте напомним, что онлайн-заявление родителям надо будет подтвердить документами. Например, в Екатеринбурге это нужно будет сделать в течение двух рабочих дней. Можно загрузить сканкопии на портал Госуслуг, также можно направить документы в МФЦ или школу. Записать ребенка можно будет до 30 июня.

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