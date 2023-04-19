Новосибирский завод «ВПК-ойл» увеличил выручку за год в девять раз

Управляющая Коченевским НПЗ в Новосибирской области компания «ВПК-ойл» увеличила по итогам 2022 года выручку в девять раз – до 12,4 млрд руб. В 2021 году она составила 1,3 млрд руб. При этом себестоимость продаж выросла до 15,5 млрд руб. (1,4 млрд руб. в 2021 году). Чистая прибыль компании составила 91,7 млн руб. против убытка в размере 1,4 млрд руб. годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дьячков Василий / Коммерсантъ, Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Дьячков Василий / Коммерсантъ, Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Коченевский НПЗ – единственный нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области, работает с 2007 года. Мощность – 720 тыс. тонн нефти в год, глубина переработки – 95%. «ВПК-ойл» с начала февраля 2022 года принадлежит АО «Холдинговая компания “Эволюция”» (Москва).

Руководство «ВПК-ойл», комментируя тогда дальнейшие планы развития предприятия, сообщало, что в течение двух лет планируется строительство собственного пункта налива нефти, развитие товарно-сырьевого парка и битумного производства, а также реализация ряда проектов в рамках программы ESG.

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Оксана Павлова