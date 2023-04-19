РБК: у электрика в Подмосковье нашли склад оружия и боеприпасов

В сарае на частном участке в подмосковном городе Лосино-Петровский обнаружили склад оружия и патронов для него. Участок принадлежит местному электрику Филиппову М.Е. 1961 года рождения. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник управлении МВД по Московской области и источник в местном отделе полиции.

По словам источников РБК, господин Филиппов не указан как владелец оружия в соответствующей базе Росгвардии. Против него завели уголовное дело о покушении на незаконный сбыт оружия (ч.3 ст.30 ч.2 ст.222 УК РФ). Сейчас он задержан.

В сарае господина Филиппова обнаружили:

шесть автоматов Калашникова калибром 5,45,

снайперскую винтовку Драгунова и винтовку AR-15;

два пистолета-пулемета «Скорпион», один из них без маркировки;

33 пистолета (два австрийских Glock, четыре пистолета Макарова, три «Кольт 911», три «Вальтера» с глушителем и один без, револьвер),

3 ствольных заготовки,

42 магазина для разных видов оружия, 31 глушитель и более 6,6 тыс. патронов различного калибра.

Как пишет РБК, часть оружия была без маркировки. Оружие, на котором были номерные знаки, не фигурирует в базе связанных с преступлениями предметов.

Олеся Павленко