Байден еще на год продлил запрет на заход в порты США для морских судов, связанных с Россией

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о том, что запрет на заход в порты США для морских судов, связанных с Россией, продлен на один год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как сказано в сообщении Белого дома, соответствующее уведомление направлено в Федеральный реестр для публикации. Запрет продлен в связи с продолжением российской военной операции на Украине.

Запрет на заход в американские порты для связанных с Россией судов ввели 21 апреля 2022 года. В качестве исключения запрет не действует для судов, которые перевозят исходные материалы, специальные ядерные или побочные ядерные продукты, которые не могут приобретаться у альтернативных поставщиков.

Олеся Павленко