Сенат США: Credit Suisse обслуживал некоторые счета нацистов до 2020 года

Комитет по бюджету сената США обнародовал отчет, согласно которому швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистких высокопоставленных чиновников и связанных с ними людей. Некоторые счета были открыты после 1945 года и обслуживались до 2020 года. Отчет опубликован на сайте комитета.

Как следует из документа, в Credit Suisse были счета 99 человек, которые занимали высокопоставленные должности в нацисткой Германии или были членами аргентинских группировок, связанных с нацистами. После 1945 года было открыто 70 подобных счетов, в XХI веке по-прежнему обслуживались 14 из них. Часть из них были все еще открыты в 2020 году. Данные об этих счетах ранее не разглашали.

По данным сената США, один счет принадлежал нацистскому командиру, еще один — командиру СС. Этих военных осудили на Нюрнбергских процессах. Счет командира СС был открыт до 2022 года, отмечается в расследовании.

В 2020 году Центр Симона Визенталя сообщил о том, что после окончания Второй мировой войны в Аргентину бежали 12 тыс. нацистов. По данным организации, часть из них хранили конфискованные у евреев деньги на счетах в швейцарском банке, отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В отчете сенаторы отмечают, что Credit Suisse согласился провести внутреннее расследование после публикации данных Центра Симона Визенталя. По их мнению, банк «установил неоправданно жесткие и узкие рамки», а также отказался учитывать обнаруженные данные. Сенаторы добавили, что будут следить за ситуацией вокруг расследования Credit Suisse.

Олеся Павленко