В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб один человек

В Нью-Йорке обрушилось здание парковки. Погиб один человек. Об этом сообщили телеканалы CBS News и CNN.

Инцидент произошел в доме 57 на Энн-стрит в Нижнем Манхэттене. По данным спасателей, под завалами могут находиться люди. На место выехали специалисты, чтобы определить устойчивость здания.

CNN со ссылкой на источник среди чиновников пишет о как минимум одном погибшем. По данным пожарной службы Нью-Йорка шесть человек получили ранения.

Университет Пейс отменил занятия в зданиях рядом с парковкой, студенты были эвакуированы, пишет CBS News.

Олеся Павленко