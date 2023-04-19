Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб один человек

В Нью-Йорке обрушилось здание парковки. Погиб один человек. Об этом сообщили телеканалы CBS News и CNN.

Инцидент произошел в доме 57 на Энн-стрит в Нижнем Манхэттене. По данным спасателей, под завалами могут находиться люди. На место выехали специалисты, чтобы определить устойчивость здания.

CNN со ссылкой на источник среди чиновников пишет о как минимум одном погибшем. По данным пожарной службы Нью-Йорка шесть человек получили ранения.

Университет Пейс отменил занятия в зданиях рядом с парковкой, студенты были эвакуированы, пишет CBS News.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...