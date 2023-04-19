Аналитики ЦБ: структурную перестройку экономики может сдерживать низкая мобильность на рынке труда

Низкая мобильность труда может сдерживать скорость структурной перестройки экономики. Для преодоления негативных эффектов в стране нужна активная политика по повышению отраслевой и региональной мобильности. Об этом сказано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России, мнение аналитиков может не совпадать с официальной позицией ЦБ.

По мнению аналитиков, в периоды адаптации к кризисным ситуациям российский рынок характеризуется относительной жесткостью с низкой межотраслевой и межрегиональной мобильностью и растущей неполной занятостью. «Увеличение мобильности рабочей силы занимает длительное время, что может стать одним из факторов, снижающих скорость структурной перестройки экономики»,— сказано в бюллетене.

Как пишут аналитики, для постепенного роста мобильности труда можно отказаться от искусственного поддержания занятости в отраслях, где наблюдается структурное снижение спроса на продукцию. При этом нужно стимулировать занятость в отраслях, которые могут стать драйверами экономического роста в условиях изменений.

Также, по мнению аналитиков, создание возможностей для переобучения и освоения новых профессий. «Наличие возможности получить нужные навыки и знания или актуализировать старые может увеличить эффективность подбора новых кадров и стимулировать работников к переходу в другие компании»,— сказано в бюллетене.

Аналитики также отмечают необходимость развития рынка арендного жилья, так как одним из препятствий для переезда в другой регион для новой работы являются сложности при поисках нового жилья.

Аналитики ЦБ считают, что ситуация на рынке труда будет еще долгое время ограничивать скорость структурной трансформации экономики России. Они отмечают, что реализация предложенных ими мер и проявление их эффекта на рынок труда потребуют времени.

Что происходит на рынке труда в России — в материале «Ъ» «Молодежь оказалась в дефиците».

Олеся Павленко