На Украине погиб бывший народный депутат Олег Барна

В ходе военных действий на Украине погиб бывший народный депутат от партии «Европейская солидарность» Олег Барна. Об этом сообщил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в своем Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

По его информации, Олег Барна погиб вчера, 17 апреля. Господин Дмитрашковский не сообщил обстоятельства гибели господина Барна.

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко в свою очередь сообщила, что Олег Барна участвовал в боях в Донбассе в составе пехоты. По ее данным, несколько недель назад он находился под Угледаром.

Олег Барна был депутатом Верховной рады в 2014-2019 годах. В 2015 году во время заседания Верховной рады он схватил бывшего на тот момент премьер-министром Арсения Яценюка и попытался убрать его с трибуны парламента. После начала российской военной операции господин Барна добровольно вступил в армию Украины.

Что происходило на 419-й день после ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Олеся Павленко